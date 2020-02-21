إدارة الشرطة توضح موقفها من انتقال صفاء هادي الى روسيا

الشرطة لم يمنح هادي حتى الان بطاقة الاستغناء من جل تسجيل صفاء رسمياً كلعب في صفوف كريليا سوفيتوف الروسي ولنم يتبقَ على سوق الانتقالات في روسيا سوى 24 اقل من 24 ساعة.

وقال رئيس لنادي وهاب الطائي في حديث للسومرية نيوز، "لم تقصر ادارة الشرطة بموضوع اللاعب صفاء هادي وسمحت له منذ البداية بالبقاء في تركيا، اذ تم منحه اجازة لخمسة ايام ولكنه لم يعد للنادي وبقي في تركيا ولم يتواصل معنا لغاية مرور شهر كامل اذ اتصل بنا عم صفاء وطلب الجلوس معنا وقال ان لدى صفاء عقد من نادي روسي فكان جوابنا لا نمانع ابدا".



وأضاف "بحسب العقد يجب ان يعيد صفاء مبلغ 220 مليون دينار التي اعطاها النادي له وكذلك وبحسب العقد نسبة 10% من عقده الجديد فكان رد اللاعب بانه لا يمتلك هذا المبلغ لأنه اشترى به منزلاً لعائلته ولأننا نرغب بتذليل الامور خفضنا المبلغ الى 175 مليون والغينا شرط الـ10% ورغم ذلك لم يستطع صفاء من توفير المبلغ وقدم لنا حلاً بان يضع سيارته وسيارة عمه كرهن لدى الإدارة".

وأوضح رئيس نادي الشرطة، أن "هذا الحل غريب لأنه يحولنا الى باعة سيارات وليس نادي وبعد ان ذهب الى روسيا ارسل النادي كتاب وقد بين فيه انه على استعداد لدفع المبلغ ولكن خلال شهر تموز المقبل، فرفضنا ذلك واكدنا ان المال هو مال عام ومن ورائه وزارة وتدقيق ولا يمكننا منح مخالصة دون ان يودع المبلغ بحسابنا".



وأضاف "بكل القوانين حين تمنح مخالصة يعني انه لا يوجد بالذمة اي مبالغ ولا زلنا نصر اننا لن نقف في طريق صفاء ولا نستعمل هذا الاسلوب فقبله مهند وامجد لم تحدث اي مشكلة والكرة في ملعب صفاء ونرفض اساليب الضغط الاعلامية لأنها لن تنفعنا لو تعرضنا لمسائلة قانونية من الوزارة واخيرا من يتكلم بالاحتراف عليه ان يطبقه ومن اخطأ عليه تحمل اخطائه".

يذكر ان صفاء يتواجد الان في اسباني بمعسكر لفريقه الجديد كريليا سوفيتوف وينتظر انتهاء الازمة او تعثر الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.