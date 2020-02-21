المنافذ الحدودية: ضبط عجلتين مخالفة للضوابط والتلاعب بوزن حمولتها في طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط عجلتين مخالفة للضوابط محملتين بمواد غذائية في منفذ طريبيل الحدودي. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط عجلتين مخالفة للضوابط محملتين بمادة "جبن قابل للدهن علامة أيفل + الندى" بوزن اكثر من (37 طن) في منفذ طريبيل الحدودي"، مبيا أنه "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي بعد إنجاز معاملتها الكمركية داخل المنفذ".



واضافت، أن "بعد تدقيق المعاملة تبين أن اكثر من (10طن) قد تجاوز ثلثي صلاحية المادة (انتهاء صلاحية) وهذا يعد مخالفا لشروط الاستيراد مع وجود تلاعب بالوزن الإجمالي"، مؤكد أنه "تم إحالة ماتم ضبطه الى مركز شرطة طريبيل وفق محضر أصولي لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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