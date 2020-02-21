تعرف على مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز

2020-02-21 | 09:40
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تنطلق منافسات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد.
وسيحتضن ملعب النفط، مباراة أصحاب الأرض أمام امانة بغداد في تمام الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بغداد، حيث يأمل النفط في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الاولى على الكهرباء 2-0، فيما يسعى امانة بغداد الى استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة الأولى امام نفط الوسط 1-0.
وفي المباراة الأخرى التي تعد قمة مباريات الجولة الثانية، سيواجه الطلبة متصدر الترتيب النجف على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد، إذ سيحاول غزلان البادية لحفاظ على الصدارة بعد فوز كبير في المباراة الأولى على الصناعات الكهربائية 3-0، بينما يسعى الانيق الى مصالحة جماهيره بعد الخسارة امام الزوراء في الوقت القاتل 1-0.
وفي المباراة الأخرى التي تعد قمة مباريات الجولة الثانية، سيواجه الطلبة متصدر الترتيب النجف على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد، إذ سيحاول غزلان البادية لحفاظ على الصدارة بعد فوز كبير في المباراة الأولى على الصناعات الكهربائية 3-0، بينما يسعى الانيق الى مصالحة جماهيره بعد الخسارة امام الزوراء في الوقت القاتل 1-0.
وستكون المبارتان منقولتين عبر القناة العراقية الرياضية مباشرة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.