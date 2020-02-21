تعرف على مباريات اليوم من دوري الكرة الممتاز

وسيحتضن ملعب النفط، مباراة أصحاب الأرض أمام امانة بغداد في تمام الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بغداد، حيث يأمل النفط في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الاولى على الكهرباء 2-0، فيما يسعى امانة بغداد الى استعادة التوازن بعد خسارته في الجولة الأولى امام نفط الوسط 1-0.وفي المباراة الأخرى التي تعد قمة مباريات الجولة الثانية، سيواجه الطلبة متصدر الترتيب النجف على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة 4:30 عصراً بتوقيت بغداد، إذ سيحاول غزلان البادية لحفاظ على الصدارة بعد فوز كبير في المباراة الأولى على الصناعات الكهربائية 3-0، بينما يسعى الانيق الى مصالحة جماهيره بعد الخسارة امام الزوراء في الوقت القاتل 1-0.

وستكون المبارتان منقولتين عبر القناة العراقية الرياضية مباشرة.