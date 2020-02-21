فلسطين تجهز مركزا للحجر الصحي تحسبًا لظهور 'كورونا'

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان، إن المركز جرى تجهيزه لاستقبال المسافرين القادمين من الدول التي انتشر فيها الفيروس، لعمل الحجر الصحي عليهم وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، لمدة 14 يوما.

وأشارات الكلية الى "أهمية تظافر جميع الجهود للحيلولة دون وصول الفيروس إلى فلسطين"، مجددة تأكيدها أن "فلسطين لا تزال خالية حتى اليوم من أي إصابة بفيروس كورونا".



وذكرت أن "طواقم الوزارة العاملة على معبر الكرامة (بين الأردن وفلسطين)، مستعدة للتعامل مع جميع الحالات المشتبه بإصابتها".

وقالت الوزيرة، إنه "تم إجراء فحوصات للعديد من المرضى، وجميعها كانت سلبية، أي أنها خالية من الفيروس".

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.



وأفادت بكين الخميس، بارتفاع حالات الوفاة جراء الفيروس داخل الصين إلى 2120 شخصا، ونحو 75 ألف مصاب في جميع أنحاء العالم.