الإمارات تدين بشدة هجوم "هاناو" بألمانيا: نرفض العنف والإرهاب

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو غربي ألمانيا، وأدى لسقوط قتلى مدنيين وجرح آخرين.



وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان شخص ألماني يبلغ 42 عاما أطلق الرصاص، الأربعاء، على 9 من أصول أجنبية، وأطلق لاحقا النار على أمه البالغة 72 عاما ثم قتل نفسه.

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وتوالت ردود الفعل المنددة بحادثي إطلاق النار، داعية إلى تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب اليميني المتطرف الذي يتصاعد في أوروبا.

وكشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب الحادث عن وجود مؤشرات يمينية متطرفة كخلفية للجريمتين اللتين هزتا مدينة "هاناو"، منددة بما وصفته عملية "السم المتمثل في العنصرية" بعد عمليتي إطلاق النار.

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن غربي ألمانيا شهدت مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين، مساء الأربعاء، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء/الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه.

كما عثرت الشرطة على جثة أخرى أيضا بالمسكن، ويجري الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حاليا تحقيقات على خلفية الاشتباه في أنها جريمة إرهابية.

وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا يواخيم هيرمان ضرورة الاعتقاد بأن الجريمة "ذات دوافع أصولية يمينية معادية للأجانب".