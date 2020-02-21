«نيويورك تايمز»: روسيا تدعم ترامب للفوز في انتخابات 2020

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن روسيا تتخذ خطوات للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءؤها العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عن أحد مسئولي الاستخبارات الأمريكية قوله إن روسيا تتخذ خطوات لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على تحقيق الفوز في انتخابات 2020.

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وأفادت شبكة " سي إن إن" الإخبارية بأن كبير مسئولي الاستخبارات لأمن الانتخابات الأمريكية حذر، في بيان ألقاه للمشرعين، من أن مجتمع الاستخبارات يعتقد أن روسيا تتخذ بالفعل خطوات للتدخل في انتخابات 2020 لمساعدة دونالد ترامب في الفوز بها.

والعام الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية إن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب، إلا أن المسئولون الروس نفوا تلك المزاعم.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر القادم، وهي الانتخابات الـ 59 التي تجرى كل 4 سنوات.