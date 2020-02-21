حفتر يؤكد استمرار خرق الهدنة في ليبيا من قبل مرتزقة أردوغان.. ويعلنها: «للصبر حدود»

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن الأطراف الأخرى غير ملتزمة ومستمرة في خرق الهدنة، مؤكداً أن "صبرنا بدأ ينفذ".

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال حفتر: "كما قلنا سابقاً فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة إردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين​​​."

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وأشار إلى أن أن القوات المسلحة الليبية تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الاطراف الدولية، مؤكدأً أنها جاهزة لكل الاحتمالات "ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسئولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

وشدد على أنه يتعين على كل من "الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسئولياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يومياً لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع، دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

وأعلنها حفتر صريحة أنه "إذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان في بلادنا".