شكر النائب ​ميشال ضاهر​، وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ على التدخل المباشر في موضوعات حساسة ومفصلية تتعلق بكشف الأشخاص الذين "أفقروا الشعب وأذلوه". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، سأل ضاهر:"هل بدأت مرحلة سقوط الأقنعة ؟ وانكشاف أوجه مصاصي الدماء الذين تسببوا بإفقار هذا الشعب وإذلاله ؟ وذلك بعد تدخل مباشر ومشكور من وزيرة العدل في موضوع ​الساعة​ .المرحلة حساسة ومفصلية فلننتظر".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: هل بدأت مرحلة سقوط الأقنعة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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