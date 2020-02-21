اشارت وزيرة ​الطاقة​ السابقة ​ندى بستاني​ في تصريح لها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه توضيحاً للرأي العام ودحضاً للمغالطات وللاتهامات الزائفة حول عدم توقيعي لجدول تركيب ​أسعار المحروقات​ في الاسابيع الثلاثة الأخيرة من وجودي في الوزارة أقدّم الوثائق، وأنا بانتظار اعتذار علني من قبل سعادة النائب ​أنطوان حبشي​. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر بستاني اوضحت موضوع جدول تركيب اسعار المحروقات: بانتظار اعتذار علني من قبل حبشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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