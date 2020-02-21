أبو سليمان: منذ ستة أشهر وأنا أطالب بإعادة هيكلة الديون الخارجية

ردّ الوزير السابق ​كميل أبو سليمان​ على الإعلامي ​مارسيل غانم​ الذي اعتبر ضمن برنامجه ان "تضارب مصالح يشوب تمثيلي ​الدولة اللبنانية​ في الخيارات المطروحة بشأن إصدارات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية- اليوروبند"، مؤكدا انني "ادافع دائما عن مصالح الدولة اللبنانية وسوف أتابع ذلك إذا تم تعييني محاميا عنها".

وأوضح انه "منذ أسبوعين وبطلب من ​وزير المالية​ ومن ثم رئيس ​مجلس الوزراء​ قدّمت مجانا الإستشارات التقنية كوني مطلعًا وخبيرا في المجال المذكور أعلاه بانتظار القيام باستدراج العروض لاختيار مكتب محاماة الانسب للدولة اللبنانية. فالوضع دقيق جدا والمساعدة واجبة وضرورية بسبب ضيق الوقت، ولا أقبل أن يزايد علي أحد عندما تكون المصلحة الوطنية العليا على المحك".

وشدد على انه "منذ ستة أشهر وأنا أطالب بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعا عن مصالح المودعين بينما يطالب اتحاد المصارف بإيفاء تلك الديون مما يسقط حكمًا أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة اللبنانية".