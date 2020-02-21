ذكّرت ​المديرية العامة للأمن العام​ في تعميم لها الرعايا السوريين الذين دخلوا الى ​لبنان​ بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، أنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية إعتباراً من تاريخ 12/02/2020 ولمدة شهر، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم ، كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم للأمن العام حول الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.