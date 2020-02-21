طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسّط ابتداء من بعد ظهر اليوم

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط ابتداء من بعد ظهر اليوم الجمعة حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيًا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة تشتد احيانا، يتحول تدريجيا الى غائم ابتداء من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تبدأ الحرارة بالإنخفاض و تتساقط ​أمطار​ متفرقة مساءً تشتّد غزارتها خلال الليل ومترافقة مع برق ورعد. تتساقط ​الثلوج​ ليلاً بدءأ من ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد احيانا وثلوج صباحية على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. أما الأحد فيكون غائم بسحب متوسطة ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة و امطار صباحية متفرقة، يتحسن ​الطقس​ تدريجيا ابتداء من الظهر حيث تنحسر ​الامطار​ و يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

