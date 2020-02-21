مقتل سائحين ألمانيين بانهيار ثلجي في المنطقة القطبية الشمالية

قتل سائحان ألمانيان في ​انهيار ثلجي​ في أرخبيل سفالبارد النروجي في المنطقة القطبية الشمالية. وكان السائحان ضمن مجموعة من خمسة سياح برفقة دليلين من شركة "أركتيك ترافل كومباني" الروسية السياحية. وابلغ عن اختفائهما بعد ظهر امس بعد انهيار ثلجي قرب نهر فراتيوفبرين الجليدي على بعد حوالى 15 كيلومترا جنوب مدينة بارنتسبرغ المنجمية الروسية في غرب الأرخبيل.

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