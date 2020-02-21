سلطات إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"

أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي ب​فيروس كورونا​ المستجد. وأوضح البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى ​مستشفى​ بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية. وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في ​إيطاليا​ بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

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