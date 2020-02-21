حذف كلمات من نشيد سلطنة عمان تشير للسلطان الراحل قابوس

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوماً يقضي بحذف كلمات في النشيد الوطني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية لوفاته.

وأشارت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إلى أن "السلطان بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم ​الدولة​ وشعارها ونشيدها الوطني".

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات في النشيد كانت تقول "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".