خارجية الإمارات:ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو بألمانيا أمس

نقلت وكالة أنباء ​الإمارات​ عن ​وزارة الخارجية​ والتعاون الدولي الإماراتية، أن الإمارات "تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو في غرب ​ألمانيا​ والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين".

وكانت قد أشارت ​الشرطة​ إلى أن مسلحا هاجم مقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة) بمدينة في جنوب غربي ألمانيا، وقتل 11 شخص. وأعلن في وقت لاحق أن المسلح انتحر في منزله بعد فراره في ​سيارة​ سوداء.