خارجية الإمارات:ندين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو بألمانيا أمس

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن الإمارات "تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو في غرب ألمانيا والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين".
وكانت قد أشارت الشرطة إلى أن مسلحا هاجم مقهيين لتدخين النارجيلة (الشيشة) بمدينة في جنوب غربي ألمانيا، وقتل 11 شخص. وأعلن في وقت لاحق أن المسلح انتحر في منزله بعد فراره في سيارة سوداء.
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