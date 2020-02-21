إصابة أول شرطي في هونغ كونغ بفيروس كورونا ومخاوف من تفشيه بين الشرطة

أعلنت السلطات في هونغ كونغ أنّ شرطيّاً تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى له في المدينة في الوقت الذي وضع فيه عشرات آخرون من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.
وأشارت السلطات في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة في 18 شباط الجاري، وأنّ جميع من حضر تلك المأدبة وضع في الحجر الصحي".
وأعرب البيان عن شعور الشرطة "بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".
وتقول السلطات إنّ هناك 69 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.
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