زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي الصين

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي ​الصين​، دون ورود أنباء على الفور حول وقوع خسائر بشرية أو مادية. وذكر مركز شبكات رصد الزلزال الصينية أن الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات في محافظة "قرتسه" بولاية "علي" فى التبت.

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