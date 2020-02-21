حفتر: مرتزقة أردوغان والسراج مستمرة بخرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفد

أكد قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" المشير ​خليفة حفتر​ أن الصبر بدأ بالنفاد لعدم التزام مرتزقة الرئيس التركي رجي طيب ​أردوغان​ و رئيس المجلس الرئاسي ​فائز السراج​ ب​الهدنة​ وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة".

وأشار حفتر في تصريح صحفي إلى أنه "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة إردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ب​برلين​. و​القوات المسلحة​ تقيم الوضع ب​طرابلس​ وتتواصل مع كل الاطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم ​المجتمع الدولي​ ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

وشدد حفتر "على ​الامم المتحدة​ و​مجلس الأمن​ ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر ​تركيا​ أمام ​العالم​ أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل ل​اردوغان​ والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

واعتبر أنه "إذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن و​السلام​ لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة ​الدولة​ وحدودها من الغزو التركي العثماني واطماع الواهم إردوغان لبلادنا".