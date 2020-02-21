فيروس "كورونا" ينتشر داخل أحد السجون في الصين

أعلنت ​السلطات الصينية​ في مقاطعة شاندونغ، أن "​فيروس كورونا​ تفشى في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، وحتى 20 شباط، تم تأكيد 207 ​حالات​ إصابة".

وأشارت إلى أنه "تم إجراء اختبارات لـ 2077 شخصا لهم علاقة ب​السجن​، وتأكد إصابة 200 سجين و7 موظفين، وقد تم عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج".

وأوضحت ​حكومة​ المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمت إقالة مدير السجن.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أعلنت اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 2236 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 7500 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.