حاكمة طوكيو: من غير اللائق إعلان لندن استعدادها لاستضافة أولمبياد 2020

ردت يوريكو كويكي، حاكمة ​طوكيو​ عاصمة ​اليابان​ ، على شون بيلي، مرشح ​حزب المحافظين​ لرئاسة بلدية لندن، الذي صرح بأن العاصمة البريطانية ستكون مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 بدلا من طوكيو.

وأشارت كويكي إلى أنه "من غير اللائق لمرشح لرئاسة بلدية لندن القول إن لندن مستعدة لاستضافة أولمبياد 2020 ​الصيفي​، إذا ما تقرر البحث عن مكان بديل للعاصمة اليابانية بسبب انتشار ​فيروس كورونا​".

تجدر الإشارة إلى أن ​اللجنة الأولمبية الدولية​، كانت قد أكدت أن ​منظمة الصحة العالمية​ نصحتها بعدم اللجوء لأي خطط طوارئ لإلغاء أو نقل ​الدورة​ الأولمبية المقبلة من طوكيو بسبب فيروس كورونا.