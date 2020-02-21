حفتر: مستعد لوقف إطلاق النار في ليبيا في حال تلبية شروط معينة

أعلن قائد ​الجيش الليبي​ ​اللواء ​خليفة حفتر​​ "أننا مستعدون لوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ في حال تلبية شروط معينة من بينها انسحاب ​القوات التركية​ والمرتزقة". إضغط للمزيد

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