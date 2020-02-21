علمت "الخليج 365" أنّ وزيرا سابقا ونائبا حاليًّا وامين سر احدى الكتل النيابية الكبيرة ورد اسمه في عِداد الذين حوّلوا اموالهم الى الخارج خلال الازمة الراهنة، والمبلغ الذي نقله من احد المصارف هو ٦٥ مليون دولار اميركي!.
والملفت ان هذا النائب يكثر في الادلاء بتصاريح اسبوعية من بلدته حول الفساد والرشاوى وضرورة محاسبة المسؤولين...
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أمين سر إحدى الكتل النيابية ورد اسمه في عِداد الذين حوّلوا اموالهم الى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.