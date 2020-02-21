النشرة: أمين سر إحدى الكتل النيابية ورد اسمه في عِداد الذين حوّلوا اموالهم الى الخارج

علمت "​الخليج 365​" أنّ وزيرا سابقا ونائبا حاليًّا وامين سر احدى ​الكتل النيابية​ الكبيرة ورد اسمه في عِداد الذين حوّلوا اموالهم الى الخارج خلال الازمة الراهنة، والمبلغ الذي نقله من احد ​المصارف​ هو ٦٥ مليون ​دولار​ اميركي!.

والملفت ان هذا النائب يكثر في الادلاء بتصاريح اسبوعية من بلدته حول ​الفساد​ والرشاوى وضرورة محاسبة المسؤولين...