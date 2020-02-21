فترة أسبوع من "خفض العنف" في أفغانستان تبدأ السبت

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كابول: أعلن مسؤول في الحكومة الأفغانية الجمعة أن اتفاق "خفض العنف" بين طالبان والولايات المتحدة والقوات الأمنية الأفغانية سيبدأ تنفيذه السبت وذلك قبل توقيع اتفاق محتمل بين واشنطن والمتمردين. وقال جواد فيصل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في أفغانستان لوكالة فرانس برس إن "خفض العنف سيبدأ اعتبارا من 22 فبراير وسيستمر لأسبوع".

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