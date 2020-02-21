مصرع شخص وإصابة 8 آخرين إثر حادث تصادم في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي مُسن مصرعه وأصيب 8 أشخاص آخرين، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي ودراجة آلية "موتوسيكل" على طريق فرعي بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بناحية الشعارنة الشرقية على طريق فرعي في دائرة المركز.

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تبين من تحريات المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عزت. ث" 50 عامًا مدرس ويقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "ربيعي. ع" 42 عامًا حاصل على ليسانس سياحة وفنادق ويقيم بناحية البهاليل دائرة مركز جزيرة شندويل ودراجة آلية قيادة "أحمد. م" 70 عامًا بالمعاش ويقيم بناحية الشعارنة الشرقية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة آلية وإصابة قائدي السيارتين، و"حنان. ع" 35 عامًا ربة منزل، "هبة. ع" 25 عامًا ربة منزل، ووالدتهما "كاملة. ح" 65 عامًا ربة منزل، "جنى. ا" 7 سنوات تلميذة، الطفلة "هنا. ا" 3 سنوات، الطفل "مؤمن. ر" البالغ من العمر عامين، من مستقلي السيارة الثانية، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة ويقيمون بناحيتي قريتي الحمادية والبهاليل دائرة مركز جزيرة شندويل.

جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفيات "سوهاج العام، الجامعي"، وتحرر المحضر اللازم حول الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

