إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية اليوم الجمعة أن فحوصا أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.

وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.