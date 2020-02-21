وكيل تموين الوادي الجديد: تدشين 9 منافذ لمشروع "جمعيتي" ضمن المرحلة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع "جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التي تنفذها الوزارة بالمشروع.

أكد صلاح، تنفيذ 6 منافذ بالمرحلة الأولي من المشروع بواقع منفذين بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ومنفذ بمركز باريس وآخر في مركز بلاط، بينما جرى تنفيذ منفذين ضمن المرحلة الثانية بواقع منفذ بقرية "تنيدة" بمركز بلاط ومنفذ بمدينة "موط" بمركز الداخلة، بينما يجري تنفيذ منفذ أخير في مركز الفرافرة ضمن المرحلة الثالثة.

أوضح صلاح، أن المديرية تواصل تلقي طلبات فتح منافذ "جمعيتي" ضمن المرحلة الثالثة من المشروع والذي ينتهي يوم 28 فبراير 2020، وبعد ذلك تنطلق المرحلة الرابعة من المشروع.

وتابع وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن شروط فتح منفذ تمويني جديد أو مشروع "جمعيتي"، لصرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منظومة الدعم السلعي، كالتالي:

1- وجود محل تجارى مرخص بقالة جافة، وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا، ومجهز بثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

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2- سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3- يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4- يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6- تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

