فيديو .. الجيش الروسي يرصد نيران الدعم التركي للمسلحين في سوريا

أظهر المركز الروسي للمصالحة في سوريا لقطات للدعم الناري من قبل المدفعية التركية للمسلحين في محافظة إدلب السورية وفقاً لموقع روسيا اليوم .
ورصد المقطع المصور، الذي التقط بواسطة طائرة مسيرة، النيران المنطلقة من المدفعية التركية في هذه المنطقة.
وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن دمشق صدت هجوما كبيرا شنتهجماعات مسلحة موالية للأتراك في محيط بلدة النيرب بمحافظة إدلب.
وأفاد في هذا السياق صحفيون بأن الجيش السوري تمكن جزئيا من القضاء على جنود العدو، ولم تنسحب القوات النظامية من أي منطقة سكنية.
وبطلب من دمشق، وجهت قاذفات القوات الجوية الروسيةمن طراز "سو – 24" ضربات للإرهابيين، ما سمح بصد الهجمات، فيما أوقفت أنقرة ضربات المدفعية بعد أن رصدها العسكريون الروس، وأبلغوا عنها القيادة.
وصرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه لم يحصل حتى الآن على نتيجة مرضية من المفاوضات مع روسيا بشأن إدلب، مشيرا إلى أن أنقرة جاهزة للبدء بعملية عسكرية في هذه المنطقة، الأمر الذي وصفه المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف بـ"السيناريو الأسوأ.
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