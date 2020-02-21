اليابان تعلن اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد

أكد مسئولون بمحافظة "هوكايدو" اليابانية اكتشاف ثلاثة حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية اليوم الجمعة أن اثنين من المصابين هما أشقاء في المرحلة الإبتدائية.



وقال المسئولون، إنه تم احتجازهما في المستشفى بعد ارتفاع درجة

حرارتهما يومي السبت والثلاثاء الماضيين، موضحين أن حالتهما الصحية تتحسن حاليًا.



وأضافت الشبكة أن الحالة الثالثة هي لسيدة في الأربعينات من عمرها وتعمل ضابطة في الحجر الصحي بمطار "شيتوس الجديد".

وأفاد مسئولون بأنه كان قد

ظهرت عليها يوم الأحد الماضي أعراض طفيفة لـ"كورونا" ثم ارتفعت درجة حرارتها اليوم التالي، وتم احتجازها في البيت بعد التأكد من إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي.يذكر أن اليابان أعلنت أمس الخميس ظهور 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينهم مسؤولان حكوميان عملا مؤخراً على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء "يوكوهاما".