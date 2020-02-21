أكد مسئولون بمحافظة "هوكايدو" اليابانية اكتشاف ثلاثة حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية اليوم الجمعة أن اثنين من المصابين هما أشقاء في المرحلة الإبتدائية.
حرارتهما يومي السبت والثلاثاء الماضيين، موضحين أن حالتهما الصحية تتحسن حاليًا.
وقال المسئولون، إنه تم احتجازهما في المستشفى بعد ارتفاع درجة
ظهرت عليها يوم الأحد الماضي أعراض طفيفة لـ"كورونا" ثم ارتفعت درجة حرارتها اليوم التالي، وتم احتجازها في البيت بعد التأكد من إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي.
وأضافت الشبكة أن الحالة الثالثة هي لسيدة في الأربعينات من عمرها وتعمل ضابطة في الحجر الصحي بمطار "شيتوس الجديد".
وأفاد مسئولون بأنه كان قد
يذكر أن اليابان أعلنت أمس الخميس ظهور 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينهم مسؤولان حكوميان عملا مؤخراً على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء "يوكوهاما".
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعلن اكتشاف 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.