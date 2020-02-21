كربلاء العراقية تتخذ إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة كورونا

أعلنت محافظة كربلاء العراقية عن اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع دخول فيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في الصين إلى البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأفاد المحافظة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة بأن "خلية الازمة بالمحافظة عقدت اجتماعا برئاسة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي لبحث الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن الزوار الأجانب القادمين من الدول التي ظهرت فيها فيروس كورونا المستجد، فضلا

عن المواطنين العراقيين القادمين من تلك الدول".



وأشارت إلى أنه تم التطرق أيضا خلال الاجتماع ـ الذي حضره قائد شرطة كربلاء ونائب عمليات الفرات الاوسط ومدير صحة المحافظة ومدير استخبارات قيادة العمليات ومدير الجوازات الإقامة والهجرة ورابطة الفنادق العراقية إلى كيفية نشر التوعية الصحية وإجراءات السلامة الوقائية وتهيئة خطط شاملة لظهور أي حالة يشتبه بإصابتها بـ"كورونا" في البلاد.



وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية أعلنت - أمس - عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من كافة المنافذ الحدودية، وشددت على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية، كما أعلنت وزارة النقل ، تعليق جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية من وإلى إيران، وذلك عقب إعلان حكومة طهران عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" في مدينة "قم" الواقعة غربي البلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.