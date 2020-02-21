الكويت: وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا؛ وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) هناك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الموانئ الكويتية في بيان إن قرار الإيقاف جاء بغية تحاشي أياحتمالية لانتقال المرض بين الركاب وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بعدم السفر إلى مدينة (قم) الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي، بعد ظهور إصابات ب(كورونا)، وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به.
وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت وقف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران، بعد تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد؛ حيث أوصت وزارة الصحة الكويتية أمس
يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، كانت قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى خمس حالات مؤكدة، بعد تسجيل ثلاثة حالات جديدة بمدينتي (قم) و(اراك) المجاورتين، فضلا عن حالتي وفاة في (قم).
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