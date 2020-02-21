في ذكرى 20 فبراير.. نائب منسق متعاقدي طنجة: لا محيد عن مطلب الإدماج-فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال عثمان الطويل، نائب المنسق المحلي للأساتذة المتعاقدين بطنجة، إن المسيرة الاحتجاجية، جاءت تجسدا لـ”الشكل النضالي” الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وجسده قطب طنجة الرباط في شوارع عاصمة البوغاز.
وكشف الطويل لـ”اليوم 24″ أن المسيرة المنظمة أمس الخميس، تأتي استمرارا للأشكال الاحتجاجية، من أجل تحقيق مطالبها، المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
وقال المتحدث ذاته: “نحن نعتبر الحوار وسيلة لحل الملف، وسنقوم بأشكال احتجاجية أخرى حتى تحقيق مطالبنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية المتعاقدين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب وطني، أيام 19و20 و 21 و22 من شهر فبراير الجاري، ومسيرة احتجاجية تتزامن مع ذكرى 20 فبراير، لتجديد رفضها لنظام التعاقد.
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