العثماني يرد طلبا لبوانو حول مطار فاس

رفض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، طلبا لعمدة مدينة مكناس، عبد لله بوانو (حزب العدالة والتنمية) لتغيير اسم مطار فاس-سايس إلى مطار فاس-مكناس.

وكان بوانو قد بعث بطلب في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة، كما إلى وزيري الداخلية والسياحة، مؤكدا أن تغيير الاسم «سيكون له أثر إيجابي على إشعاع وتنمية مدينته».

لكن رئيس الحكومة قرر الإبقاء على الاسم كما هو، لأن المطار لا يبعد عن فاس سوى بـ15 كيلومترا، كما أنه سمي بذلك نسبة إلى هضبة سايس التي تضم عدة عمالات بينها مكناس، كما أن وجود مطار عسكري في مكناس اسمه «مكناس-بساتين» سيخلق، في حال جرى تغيير اسم مطار فاس-سايس، ارتباكا في السلامة الجوية.