يركا: التحقيق في احتراق سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في سيارة كانت مركونة بالقرب من منزل مكون من طابقين في بلدة يركا، فجر اليوم الجمعة.
وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة للسيارة والمكان وانبعث الدخان الكثيف إلى المنزل.
واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وأخمدت النار وأخرجت الدخان الكثيف من المكان، علمًا أن أصحاب المنزل لم يتواجدوا في المنزل عند اندلاع الحريق.
هذا، ولم يبلغ عن إصابات، وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.
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