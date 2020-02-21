مصرع شاب من اللد في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب أحمد عوني العجو (22 عاما) من مدينة اللد مصرعه، في حادث طرق ذاتي على شارع 431 قرب مدينة "ريشون لتسيون" فجر اليوم الجمعة.

وأفاد مصدر طبي أنه أُصيب في الحادث ثلاثة أشخاص آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة، ونقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

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ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 37 شخصا بينهم 11 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

ضحية الحادث أحمد عوني العجو

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.