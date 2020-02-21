نفت وزارة الصحة السعودية، ما تردد حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، داخل المملكة، مفندة مقطع فيديو متداول بهذا الشأن.
وطالبت وزارة الصحة السعودية، بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لوزير الصحة السعودي، يعلن خلاله تسجيل 244 حالة إصابة بفيروس كورونا منهم 64 حالة في جدة، ما اثار رعب العديد من المواطنين السعوديين.
وأوضحت وسائل اعلام سعودية أن الفيديو المتداول تم نشره عام 2014 اي منذ 6 سنوات وليس حديث كما زعم متداوليه، وهو لوزير الصحة السابق عبد الله ربيعة حيث أعلن خلاله عدد الإصابات الخاصة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وليس فيروس كورونا المستجد.
وتشهد الصين منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، وإصابة الآلاف به.
ومن جانبها، أعلنت عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفند مقطع فيديو متداول وتنفي تسجيل إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.