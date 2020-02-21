السعودية تفند مقطع فيديو متداول وتنفي تسجيل إصابات بكورونا

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجددا نؤكد أنه حتى الأن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بالمملكة.

وطالبت وزارة الصحة السعودية، بأخذ المعلومة من المصادر الرسمية.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لوزير الصحة السعودي، يعلن خلاله تسجيل 244 حالة إصابة بفيروس كورونا منهم 64 حالة في جدة، ما اثار رعب العديد من المواطنين السعوديين.

وأوضحت وسائل اعلام سعودية أن الفيديو المتداول تم نشره عام 2014 اي منذ 6 سنوات وليس حديث كما زعم متداوليه، وهو لوزير الصحة السابق عبد الله ربيعة حيث أعلن خلاله عدد الإصابات الخاصة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وليس فيروس كورونا المستجد.



وتشهد الصين منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص، وإصابة الآلاف به.

ومن جانبها، أعلنت عدد كبير من دول العالم، خلال الأيام الماضية، تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا القاتل، القادم من الصين.

