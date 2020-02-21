مسؤول ايراني يؤكد استمرار الأنشطة التجارية مع العراق عبر منفذين حدوديين

أكد حاكم مدينة قصرشيرين غرب ايران، استمرار الأنشطة التجارية بما في ذلك تصدير واستيراد البضائع مع العراق عبر منفذي المنذرية ومندلي.
واشار الى أن "حركة المسافرين ستستأنف بعد نشر فريق طبي على الحدود من قبل العراق".
وقال المسؤول الحكومي في قصر شيرين: أن 500 شاحنة تعبر يوميا لتصدير البضائع من حدود خسروي، و800 الى الف و500 شاحنة محملة بالبضائع تعبر حدود برويزخان الرسمية إلى العراق.
وأغلق العراق مساء أمس الخميس كافة منافذه الحدودية مع إيران كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته هيئة المنافذ الحدودية.
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