الايرانيون ينتخبون اليوم برلمانا جديدا وخامنئي يعده 'عيدا وطنيا'

وتجري الانتخابات في 55 ألف مركز اقتراع ويشرف عليها أكثر من مليون مراقب.

ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.

وتتزامن انتخابات البرلمان مع انتخابات نصفية في مجلس خبراء القيادة في أقاليم طهران وفارس وقم وخراسان الشمالي وخراسان الرضوي.



وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته صباح اليوم ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، منوها بأن "يوم الانتخابات هو عيد وطني نباركه لشعبنا .. الانتخابات ضمان لمصالح إيران الوطنية.. أدعو الجميع إلى اختيار المرشحين الذين يريدون وأن يقوموا بذلك في الساعات الأولى" لعملية التصويت.

وأكد خامنئي أن المشاركة في الانتخابات "واجب شرعي" وعلى كل من يريد تأمين مصالح إيران أن يشارك فيها.

