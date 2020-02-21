إسرائيل تقرر بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بالمصادقة على بناء 1900 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصادقة على بناء 5200 وحدة استيطانية بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الجمعة، إن بينيت أوعز إلى لجنة التخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بالمصادقة على عدة خطط لبناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية في عدة مستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل للمصادقة نهائيا على هذه الخطط.

ويأتي التصاعد في النشاطات الاستيطانية قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية العامة في الثاني من شهر مارس/ آذار المقبل حيث يأمل نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلي المتشدد تشكيل الحكومة القادمة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات إن الإعلانات الاسرائيلية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية يشكل إعلانا عن البدء في تنفيذ خطة الضم التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمر الذى يتطلب تدخلا دوليا لردع أمريكا وإسرائيل عن الاستمرار في مخالفة وخرق القانون الدولي".





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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، اعتزامه بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو ما وصفته الرئاسة الفلسطينية بـ"غير شرعي".

وقال نتنياهو خلال جولة بمستوطنة "هار جوماه" ،الخميس، إنه يعتزم إقامة 2200 وحدة استيطانية بالمستوطنة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم جنوبي مدينة القدس الشرقية المحتلة.





وأشار إلى مصادقته على بناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوبي المدينة المحتلة.

بدوره، قال نبيل أبو ردينة، الناطق بلسان الرئاسة الفلسطينية، لـ"العين الإخبارية": إن القرار بمثابة ضم تدريجي مرفوض للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ لخطة صفقة القرن الأمريكية.



وأضاف: الاستيطان غير شرعي بموجب كل القرارات الدولية ولا نقبل بأي استيطان في أراضي الدولة الفلسطينية.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، وهي الخطة التي عدتها السلطة الفلسطينية تعديا الحق الفلسطيني والقرارات الأممية.