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اتفاق خفض العنف بين طالبان والحكومة الأفغانية يدخل حيز التنفيذ السبت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول أفغاني إن اتفاق حركة طالبان مع القوات الحكومية على خفض العنف في أفغانستان لمدة 7 أيام، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل السبت بالتوقيت المحلي.

وكان القائم بأعمال وزير الداخلية في أفغانستان قال، الثلاثاء الماضي، إن اتفاقا بين حركة طالبان والقوات الأمريكية على خفض العنف سيدخل حيز التنفيذ خلال 5 أيام، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية. 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأسبوع الماضي: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاقية سلام مع حركة طالبان في أفغانستان". 

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مبدئي، قال ترامب في تصريحات إذاعية: "أعتقد أننا قريبون للغاية.. أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل لاتفاق. سنعرف في غضون الأسبوعين المقبلين".

وتتفاوض "طالبان" مع واشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.

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