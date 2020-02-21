المغرب يرفض تدخل البرلمان الهولندي في شؤونه الداخلية

أعلن المغرب رفضه القاطع لتدخل البرلمان الهولندي في شؤون المملكة، إثر إصداره تقريرا حول الملف المعروف إعلاميا بـ"حراك الريف".

وقال الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة، إن "المملكة دولة ذات سيادة ولا تقبل تدخل أي جهة في شؤونها الداخلية".

وأعرب، في تصريحات صحفية، عن استغرابه من إصدار برلمانيين هولنديين لتقرير حول ملف "حراك الريف".

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وأضاف: "لا نقبل من أي جهة أن تأتي إلى المغرب وتصدر التقارير أو أن تضغط علينا و تقدم لنا الدروس، هذا عمل مرفوض".

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، زار وفد من البرلمان الهولندي، ترأسته رئيسة الحزب الاشتراكي ليليان مراينيسن، والبرلمانية عن الحزب نفسه سادات كارابولوت، مدينة الحسيمة (شمال المغرب) والتقى بعائلات موقوفين فيما يسمى إعلاميا "حراك الريف".

ووفق وسائل إعلام محلية مغربية، فإن وفد البرلمان ناقش مع وزير خارجية بلاده التدخل والضغط على الرباط من أجل إطلاق سراح الموقوفين.

وشهدت مدينة الحسيمة وبعض القرى المجاورة في نهاية 2016 احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المتظاهرين آنذاك.

وأوقفت السلطات عددا من المحتجين قبل أن يعفو العاهل المغربي الملك محمد السادس نهاية يوليو/تموز الماضي عن العديد منهم بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم.