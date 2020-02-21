في الثامنة مساء.. حدث لن يتكرر في حياتك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الثامنة مساء و20 دقيقة و20 ثانية سوف تشير الساعة إلى 20:20:20، وإذا نقلت نظرك إلى تاريخ اليوم في هاتفك فهو 20/2/2020، أنت تشهد هذه الليلة ظاهرة في عالم الأرقام لن تتكرر ثانية في حياتك، فاصنع ذكرى تخلّد بها هذا اليوم.



يصنع القدر الحدث لكثيرين إذا رُزِقوا بأطفالهم في هذه الليلة، إذ سيحصلون وأولادهم على ذكرى مميزة وفريدة سوف يتفرّدون بها طوال حياتهم.

وحتى تتكرر كثافة الأرقام هذه في التاريخ مرة أخرى، فإن على العالم الانتظار 1010 أعوام من الآن حتى يوم 30/3/3030.

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الرقم المميز لليوم لم يشهده العالم منذ 808 سنوات عندما سجل التاريخ رقم 12/12/1212، وقبلها بـ909 سنوات في يوم 11-11-1111.

ويعمل كثيرون على استغلال هذه الظواهر الفريدة من خلال إقامة مناسباتهم فيها كحفلات الزفاف والخطوبة، ما يضفي سعادة إضافية للحدث نفسه.

ومن المشاهير الذين تصادف ذكرى ميلادهم اليوم، لاعب الكرة المصري عماد متعب، والمدرب الكروي المصري الراحل محمود الجوهري، والمطرب السوداني محمد الأمين.