عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صحيفة: دمشق متيقنة أن عزلها عن عروبتها هو هدف أنقرة

الجمعة 21 فبراير 2020

دمشق/أنقرة - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن سوريا بحاجة اليوم إلى موقف عربي موحد لنسف كل المخططات الغربية على هذا البلد، مشيرة إلى أن العدوان التركي على شمال سوريا هو عدوان على دولة عربية شقيقة واحتلال لأرضها وتعريض أهلها للقتل والتهجير، وأكدت أن الإمارات من الدول السبّاقة الداعية إلى الحضور العربي في سوريا، على اعتبار المرحلة المقبلة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري، حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.



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وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" تحت عنوان " سوريا وضرورة الالتفاف العربي " إلى ما أكد عليه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن ما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي، وأن عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة.

وقالت الصحيفة إن دمشق متيقنة أن عزلها عن عروبتها هو هدف أنقرة، فالعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا غزو لأراضي دولة عربية، وعدوان على سيادتها، ولا تنم إلا عن نظام مرتكب للمجازر يتلطى بالشعارات الإنسانية وهو الأبعد عنها، فأردوغان يتجه إلى الحرب كلما واجه أزمة لها علاقة ببقائه، لكنه لا يفهم بعد أن الإصرار على موقفه سيجر بلاده إلى عزلة دولية.

وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن أرض سوريا أرض عربية وأمنها جزء من الأمن العربي، والاعتداء بهذه الصورة التي نراها على وحدة التراب السوري تهديد للأمن القومي العربي الجماعي، فسوريا بحاجة إلى التفاف عربي حولها لصد كل تدخل أجنبي على أراضيها، وحماية الشعب السوري وصون حقوقه.