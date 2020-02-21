شكرا لقرائتكم حفتر: مستعد لوقف النار مقابل انسحاب مرتزقة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الجمعة أنه مستعد لوقف إطلاق النار في ليبيا في حالة تلبية شروط معينة.
وأوضح في حديث لوكالة الإعلام الروسية أن الشروط تشمل انسحاب القوات التركية والمرتزقة>
كما أضاف أن حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، علقت المشاركة في مفاوضات جنيف لأن السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة.
وتابع قائلاً:" حكومة السراج حكومة لا تملك قرارها فهي حكومة مرتهنة داخليا للمليشيات والمجموعات الإرهابية وخارجيا لتركيا وقطر"، مضيفا أن "السراج لا يملك من أمره شيئاً، والدليل تصريحات أردوغان التي أكد فيها على ضرورة انسحاب الوفاق من محادثات جنيف".
وردا على سؤال حول مصير المحادثات السياسية المقررة في 26 فبراير/شباط، في حال عادت حكومة الوفاق وأوقفت مشاركتها مجدداً في اللجنة العسكرية، قال "المحادثات السياسية كأحد مسارات جنيف يخضع تحديد توقيته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحن منفتحون ونتعاطى بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن تحقق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا وندعم بعثة الأمم المتحدة ود. غسان سلامة للنجاح في هذه المهمة".
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