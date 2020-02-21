السعودية تعترض صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي في اليمن.. ونشطاء يتداولون لحظة إسقاطها

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صواريخ باليستية، متهماً مليشيات الحوثي الانقلابية بإطلاقها باتجاه مدن سعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد كن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "عند الساعة (00:30) من يوم الجمعة اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية".
وأضاف المالكي: "هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".
وأشار المتحدث باسم التحالف العربي إلى أن صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الحوثيين تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع "انتهاكات المليشيات الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد".
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات.
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