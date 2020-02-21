أردوغان يكشف عن أطماعه في ليبيا بشكل صريح وعلى الملأ

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل صريح عن أطماعه في ليبيا، بعد الدعم الذي يقدمه لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية بأن أردوغان صرح يوم الأربعاء الماضي بأن تركيا ستدعم حكومة طرابلس لفرض "السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وقالت الصحيفة إنه وخلال اجتماع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أكد أردوغان استمرار وقوف تركيا إلى جانب حكومة طرابلس التي يرأسها فايز السراج.

يأتي هذا في الوقت الذي تعتمد فيه حكومة الوفاق على الميليشيات المتطرفة التي ترسلها أنقرة من سوريا.

وعن خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشان ليبيا، قال أردوغان إن دول القارة قررت إطلاق مهمة عسكرية في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات.

وأضاف أردوغان أن الاتحاد الأوروبي "ليست له سلطة على ليبيا"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي صباح".

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وتابع أردوغان: "قلبنا الموازين في البحر الأبيض المتوسط لصالح بلدنا منذ وقعنا الاتفاق البحري مع ليبيا. بفضل موقفنا الحازم من هذه القضية فإن الوضع الذي أعلناه في البحر تم قبوله من قبل الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك اليونان".

وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج اتفاقين بشأن تعاون عسكري وترسيم حدود بين أنقرة وطرابلس.

وادعى أردوغان أن اليونان قبلت الاتفاق، وهو ما نفته الأخيرة في أكثر من مناسبة بجانب معظم دول البحر المتوسط.

وأمس الخميس، أجرى الرئيس التركي محادثات مع السراج في إسطنبول، بعد إعلان أنقرة أن التزاماتها في ليبيا مرتبطة بوقف إطلاق النار.

وأعلنت الرئاسة التركية عن الاجتماع دون أي تفاصيل، مكتفية بالقول إن الاجتماع المغلق الذي عقد في قصر دولما بهجة العثماني على ضفاف البوسفور لم يكن مدرجاً ضمن جدول لقاءات أردوغان الرسمية.

والشهر الماضي، عقد مؤتمر دولي في مدينة برلين الألمانية، حث وافقت دول بينها روسيا وتركيا وفرنسا ومصر على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.