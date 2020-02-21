عبدالله: للتفكير جديا بتأميم البنوك كما حصل في أزمات أميركا وبريطانيا

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد أن عمدت البنوك إلى تهريب الأموال إلى الخارج، قبل وبعد الإنتفاضة، وبعد أن تمادت بالخيانة الوطنية، وباعت اليوروبوند للخارج، فتحول استحقاقنا من مليار و200 مليون، إلى مليار و900 مليون، وجب التفكير جديا، بتأميم البنوك، كما حصل في أزمات ​أميركا​ و​بريطانيا​، ووضع إدارتها بأيدي شرفاء".

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