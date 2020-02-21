نيويورك تايمز: مسؤول باستخبارات أميرك ادعى تدخل روسيا بانتخابات 2020

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية أن مسؤولا في الاستخبارات الأميركية ادعى تدخل روسيا في انتخابات 2020، لافتة إلى ان "روسيا تتخذ خطوات لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على تحقيق الفوز في انتخابات 2020".
ومن جانبها لفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى ان كبير مسؤولي الاستخبارات لأمن الانتخابات الأمريكية ألقى بيانا موجزا للمشرعين حذرهم فيه من أن مجتمع الاستخبارات يعتقد أن روسيا تتخذ بالفعل خطوات للتدخل في انتخابات 2020 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بها.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد ادعت في ربيع العام الماضي، أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب. ودحض المسؤولون الروس تلك المزاعم.
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