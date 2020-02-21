نيويورك تايمز: مسؤول باستخبارات أميرك ادعى تدخل روسيا بانتخابات 2020

كشفت صحيفة "​نيويورك تايمز​" البريطانية أن مسؤولا في الاستخبارات الأميركية ادعى تدخل ​روسيا​ في انتخابات 2020، لافتة إلى ان "روسيا تتخذ خطوات لمساعدة الرئيس ​دونالد ترامب​ على تحقيق الفوز في انتخابات 2020".

ومن جانبها لفتت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى ان كبير مسؤولي الاستخبارات لأمن ​الانتخابات​ الأمريكية ألقى بيانا موجزا للمشرعين حذرهم فيه من أن مجتمع الاستخبارات يعتقد أن روسيا تتخذ بالفعل خطوات للتدخل في انتخابات 2020 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بها.

وكانت ​وزارة العدل​ الأميركية قد ادعت في ربيع العام الماضي، أن روسيا تدخلت في ​انتخابات 2016​ التي فاز بها ترامب. ودحض المسؤولون الروس تلك المزاعم.