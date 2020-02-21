الخامنئي: يوم الانتخابات هو يوم تطبيق الحق المدني والمشاركة في إدارة البلاد

اعلن المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي بأن يوم الانتخابات هو يوم تطبيق الحق المدني والمشاركة في إدارة البلاد.
وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت في الانتخابات البرلمانية الـ11، والسيد علي خامنئي كان أول المقترعين.
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