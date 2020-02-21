الخامنئي: يوم الانتخابات هو يوم تطبيق الحق المدني والمشاركة في إدارة البلاد

اعلن المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ​ايران​ ​السيد علي الخامنئي​ بأن يوم ​الانتخابات​ هو يوم تطبيق الحق المدني والمشاركة في إدارة البلاد.

وكانت صناديق الاقتراع قد فتحت في الانتخابات البرلمانية الـ11، والسيد علي خامنئي كان أول المقترعين.