وهبي قاطيشه: لبنان قادر أن يكون "سينغافوره" دولية

رأى عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "​لبنان​ قادر، والدراسات جاهزة، أن يكون "سينغافوره" دولية، وبدون تكلفة، إذا أحسن استثمار مرفأي ​بيروت​ وطرابلس".

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